Европарламент призвал страны ЕС к высылке российских дипломатов

Европейский парламент в резолюции по итогам дебатов на пленарной сессии призвал страны Евросоюза к "координированной высылке российских дипломатов" в поддержку Чехии.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом резолюцию под названием "Россия: дело Алексея Навального, военное наращивание на границах с Украиной и атака в Чехии" поддержали 569 депутатов, против высказались 67, воздержались - 46.

"Европарламент осуждает угрозы России в адрес Чехии, поддерживает все уже принятые проявления солидарности со стороны различных правительств стран Евросоюза, дипломатических служб, призывает государства-члены ЕС, как и в "деле Скрипаля", провести скоординированную высылку российских дипломатов", - говорится в документе.

Резолюции Европарламента по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер. Однако другие институты Евросоюза должны прислушиваться к мнению депутатов.