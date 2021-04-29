Захарова прокомментировала утечку разговора Зарифа о внешней политике

Москва будет ориентироваться на официальную позицию Ирана по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе и по продолжению сотрудничества с этой страной. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря об утечке разговора главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа с иранским экономистом Саидом Лилязом.

В воскресенье в СМИ появились публикации с фрагментом записи состоявшегося в марте разговора Зарифа с Лилязом. В ходе этого диалога иранский министр, в частности, заявил, что большую роль во внешнеполитическом курсе Тегерана и переговорах с Москвой сыграл генерал Касем Сулеймани, погибший год назад в Ираке в результате авиаудара США.

"В целом мы всегда ориентируемся на неоднократно высказанную официальную Тегерана", - сказала Захарова на брифинге в Москве.

Она отметила, что Иран официально много раз официально благодарил Москву за ее позицию по иранской ядерной программе, высказывался в пользу продолжения сотрудничества с РФ.

"Без решающей помощи Российской Федерации в сравнительно короткий срок не удалось бы окончательно снять все накопившиеся у МАГАТЭ вопросы к Ирану, гарантировать прозрачность и исключительно мирную направленность его ядерной деятельности. Без этого СВПД не было бы в 2015 году, и уж точно он утонул бы в 2018 году после выхода из сделки президента (США Дональда – ред.) Трампа", - отметила Захарова.

По ее словам, трактовки этой утечки в самый разгар продолжающихся в Вене переговоров стран-участниц иранской ядерной сделки и США "только вредят делу, это тоже факт". Москва же, в свою очередь, будет продолжать усилия по реанимации СВПД.

Захарова подчеркнула, что Россия не торгует "ни своими интересами, ни партнерами" и предпочитает "судить прежде всего по их делам, а не по неким непродуманным или непозволительным заявлениям".