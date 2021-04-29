Отношения с Россией были, есть и будут хорошими: Пашинян

Главное, чтобы выборы были свободными и граждане Армении в условиях законности и свободного волеизъявления могли выбрать новый парламент. Как сообщает Арменпресс, в беседе с корреспондентом газеты «Известия» об этом сказал и.о премьер-министра Республики Армения Никол Пашинян, который с рабочим визитом находится в Казани.

В ответ на вопрос журналистки и.о. премьер-министра подчеркнул, что у него нет разногласий с и.о. вице-премьера Тиграна Авиняна и другими членами своей политической команды. Пашинян подчеркнул, что он и Авинян являются политическими соратниками.

Говоря о перспективах отношений между Ереваном и Москвой после выборов, Никол Пашинян отметил, что этот вопрос даже не стоит обсуждать. «Отношения с Россией были, есть и будут хорошими», - сказал он.