Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня на границе

Киргизия и Таджикистан договорились с 17:00 мск прекратить огонь на границе и отвести силы, передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.

Отмечается, что такое решение приняли по итогам переговоров министров иностранных дел двух стран.

Ранее сообщалось, что на границе между республиками начались перестрелки. По данным киргизской стороны, таджики открыли огонь по нескольким погранзаставам, одна из них ("Достук") в итоге загорелась; в ответ спецназ захватил таджикскую погранзаставу "Ходжа Аълло".

Конфликт разгорелся накануне днем. С обеих сторон в нем приняли участие около 150 местных жителей. Власти двух стран возлагают ответственность друг на друга.

Как заявили в Бишкеке, поводом стала попытка таджикской стороны установить камеры видеонаблюдения на опорах линии электропередачи. Граждане Киргизии выступили против и попытались спилить столб, затем местные жители начали закидывать друг друга камнями. Ночью противостояние обострилось, началась стрельба.

В Госкомитете нацбезопасности Таджикистана случившееся назвали результатом подстрекательства граждан Киргизии во главе с председателем района Баткен Оразовым Акылбеком.

Регион периодически становится зоной конфликтов, основная причина — неделимитированные участки: там невозможно определить, где именно пролегает граница между государствами.