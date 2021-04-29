В Казани состоялась встреча Никола Пашиняна и Михаила Мишустина

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян 29 апреля отбыл в Казань для участия в заседании Евразийского межправительственного совета.

В Казани Никол Пашинян провел встречу с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, приветствуя Никола Пашиняна, Михаил Мишустин отметил:

“Уважаемый Никол Воваевич,

Уважаемые коллеги,

Рад Вас видеть в Российской Федерации, в Татарстане, в городе Казани на заседании Евразийского межправсовета.

Прежде всего хочу передать вам тёплый привет и наилучшие пожелания от президента России Владимира Владимировича Путина.

Мы дорожим братскими отношениями с Арменией. Они носят многолетний союзнический и стратегический характер. В следующем году отметим 30-летие установления дипломатических отношений и 25-летие заключённого договора о дружбе и сотрудничестве с Арменией.

Принятые после завершения боевых действий в Нагорном Карабахе заявления лидеров Азербайджана, Армении и России 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года открыли большие возможности для совместной работы. Это в первую очередь разблокирование всех экономических и транспортных связей, создание новых инфраструктурных маршрутов. Всё это создаст условия для устойчивого развития Закавказского региона.

Россия помогает. Мы оказываем масштабную гуманитарную помощь. И по линии Межведомственного центра гуманитарного реагирования создаются условия для возвращения беженцев в места их постоянного проживания и последующего восстановления инфраструктуры.

Россия остаётся ведущим партнёром Армении. Наши совместные предприятия реализуют крупные экономические проекты. К сожалению, коронавирус повлиял на динамику двусторонней торговли – в прошлом году наш совместный товарооборот снизился примерно на 10% и составил около 2,3 млрд долларов. Конечно, нас такая ситуация не устраивает. Предлагаю поручить нашей межправкомиссии (от нас – Алексей Логвинович Оверчук, вам хорошо известный) подготовить новые инициативы для увеличения товарооборота, роста взаимных инвестиций с Арменией.

Мы также активно совместно ведём борьбу с коронавирусом – передавали армянской стороне тест-системы, реагенты, пошла поставка российской вакцины «Спутник V».

Очень хотел бы вас поблагодарить за то, что Армения активно применяет разработанное Евразийским банком развития мобильное приложение «Путешествую без COVID-19» для поездок граждан в Россию. Это очень хорошая тенденция. В конце концов, мы упрощаем все процедуры перемещения граждан между нашими странами.

Мы также активно сотрудничаем в Евразийском экономическом союзе. Все четыре свободы – движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы – сегодня на повестке дня. Уверен, что углубление евразийской интеграции отвечает интересам граждан и предпринимателей и России, и Армении.

Готов обсудить с Вами, уважаемый Никол Воваевич, актуальные вопросы, в том числе и двусторонней нашей повестки. Пожалуйста, Вам слово”.

Выразив благодарность за теплый прием, исполняющий обязанности премьер-министра Республики Армения отметил:

“Уважаемый Михаил Владимирович,

Уважаемый Рустам Нургалиевич,

Уважаемые коллеги!

Очень рад сегодняшней встрече. Я в первый раз в Татарстане. Все мы знаем, что это один из значимых и развитых регионов России.

Уверен, что во время наших переговоров и сегодняшней встречи, заседания межправительственного совета ЕАЭС будут приняты эффективные решения и пройдут обсуждения.

Как Вы уже сказали, у нас двусторонние отношения развиваются планомерно и довольно активно. Стратегические отношения между Российской Федерацией и Арменией углубляются. Легко заметить, что наши двусторонние отношения активизировались, и это очень хороший фактор для стабильности нашего региона.

Хочу особенно отметить роль, которую Россия и Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сыграли в прекращении войны в Нагорном Карабахе. Хочу подчеркнуть, что оцениваю деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе как эффективную. Это для нас сейчас уже очевидно.

Вы правильно заметили, у нас идёт работа трёхсторонней комиссии, которую возглавляют вице-премьеры Российской Федерации, Армении и Азербайджана. Мы очень конструктивно настроены в этом плане. Но хочу заметить, что, к сожалению, Азербайджан до сих пор не выполнил очень важную статью трёхстороннего заявления от 9 ноября Президента России, Премьер-министра Армении и Президента Азербайджана. Это касается возврата военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц. Хочу поблагодарить Российскую Федерацию за усилия, которые прикладываются, чтобы решить этот вопрос.

Мы очень высоко ценим работу трёхсторонней комиссии, потому что открытие региональных коммуникаций может изменить вообще всю экономическую ситуацию в нашем регионе”.

Никол Пашинян и Михаил Мишустин коснулись сложившейся после войны ситуации вокруг Нагорного Карабаха и гуманитарных вопросов. Была затронута работа по возвращению армянских военнопленных.

Собеседники обсудили повестку армяно-российских стратегических отношений как в двустороннем, так и многостороннем форматах. Были также затронуты тенденции развития экономического сотрудничества и активизации торгового оборота. В этом контексте были обсуждены перспективы расширения сотрудничества в сферах здравоохранения, туризма, инфраструктуры и других взаимовыгодных отраслях.

Стороны обменялись информацией о предпринимаемых для преодоления эпидемии коронавируса шагах и темпах восстановления экономики. Был затронут вопрос о приобретении новых партий российской вакцины. Стороны коснулись также возможных действий по увеличению туристических потоков.