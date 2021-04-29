Время в Ереване: 11:07:36,   29 Апрель

Азербайджан до сих пор не выполнил очень важную статью трёхстороннего заявления от 9 ноября: Пашинян

Азербайджан до сих пор не выполнил очень важную статью трёхстороннего заявления от 9 ноября: Пашинян

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Казани коснулся вопроса удерживаемых в Азербайджане армянских пленных. Как сообщает Арменпресс, Никол Пашинян отметил, что Азербайджан не выполнил очень важную статью трёхстороннего заявления от 9 ноября.

«Это касается возврата военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц. Хочу поблагодарить Российскую Федерацию за усилия, которые прикладываются, чтобы решить этот вопрос», - отметил Пашинян.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации