Азербайджан до сих пор не выполнил очень важную статью трёхстороннего заявления от 9 ноября: Пашинян

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Казани коснулся вопроса удерживаемых в Азербайджане армянских пленных. Как сообщает Арменпресс, Никол Пашинян отметил, что Азербайджан не выполнил очень важную статью трёхстороннего заявления от 9 ноября.

«Это касается возврата военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц. Хочу поблагодарить Российскую Федерацию за усилия, которые прикладываются, чтобы решить этот вопрос», - отметил Пашинян.