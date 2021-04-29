Открытие региональных коммуникаций может изменить всю экономическую ситуацию в регионе: Пашинян

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Казани особо отметить роль, которую Россия и президент Российской Федерации Владимир Путин сыграли в прекращении войны в Нагорном Карабахе. Как сообщает Арменпресс, Пашинян также отметил, что оценивает деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе как эффективную.

«Мы очень высоко ценим работу трёхсторонней комиссии, потому что открытие региональных коммуникаций может изменить вообще всю экономическую ситуацию в нашем регионе и укрепить экономические связи и интеграцию между РФ и Арменией. По этому поводу хочу отметить очень важную и конструктивную роль, которую играет заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук. Мы очень высоко ценим эту работу, и я надеюсь, что эта работа приведет к конкретным результатам. Всем понятно, что это важно не только для нашего региона, но и для нашего региона в более широком смысле, потому что здесь речь идет о восстановлении связей между Персидским заливом и Черным морем, Персидским заливом и Российской Федерацией. Это может стать мощным экономическим фактором для развития Евразийского экономического союза. Еще раз хочу подчеркнуть, что мы настроены очень конструктивно, и надеюсь, что текущая работа приведет к конкретным результатам, которые принесут стабильность, мир и благосостояния для всего нашего региона»,- сказал Пашинян.