Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 29-04-21

ЕРЕВАН, 29 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 29 апреля, курс доллара США вырос на 0.82 драмa и составил 520.63 драм. Курс евро вырос на 3.75 драмa и составил 630.95 драм. Курс российского рубля вырос на 0.06 драмa и составил 7.01 драм. Курс британского фунта вырос на 3.59 драмa и составил 725.55 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 152.99 драмa и составила 29664.22 драм. Цена серебра сократилась на 6.25 драмa и составила 433.03 драм. Цена платины сократилась на 435.91 драмa и составила 20337.45 драм.