Предстоящие на 30 апреля мероприятия
17:51, Апрель 29, 2021
Уважаемый читатель !
Благодарим Вас за посещение интернет страницы информационного агентства АРМЕНПРЕСС.
Обращаем Ваше внимание на то, что данная новость доступна только Подписчикам АРМЕНПРЕСС.
По вопросам подписки просим связаться с нами:
Эл. почта: [email protected]
Тел: +374 10 53 98 18
12:43, 24.03.2021
Тюрколог об отношениях между Арменией и Турцией
15:50, 14.01.2021
Армения должна сломить представленную Азербайджаном ложную повестку: Ара Казарян
- 18:56 В Казани состоялась встреча Никола Пашиняна и Михаила Мишустина
- 18:55 Азербайджан до сих пор не выполнил очень важную статью трёхстороннего заявления от 9 ноября: Пашинян
- 17:51 Предстоящие на 30 апреля мероприятия
- 17:48 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 29-04-21
- 17:47 Азиатские индексы - 29-04-21
- 17:38 МИД Армении выступило с заявлением относительно акта вандализма против памятника Махатме Ганди
- 17:34 Глава МИД РФ в мае посетит Ереван: Захарова
- 17:30 Европарламент потребовал, чтобы ЕС вводил COVID-сертификаты максимум на один год
- 17:27 Спикер НС Армении подчеркнул важность визита парламентской делегации Франции в Арцах
- 17:26 Байден обещал противостоять угрозам Ирана и КНДР
- 17:22 Никол Пашинян принял участие в очередном заседании Евразийского межправсовета в узком составе
- 17:20 Спикер НС Армении встретился с и.о. председателя и членами Высшего судебного совета
- 17:17 Мишустин предложил подготовить инициативы для увеличения товарооборота с Арменией
- 16:58 "Индийский" штамм COVID-19 обнаружен в ряде городов Китая
- 16:40 Посол Японии вручил президенту Армении верительные грамоты
- 16:37 Спрос на золото в мире в I квартале достиг максимума с конца 2016 года
- 16:27 В Музее русского искусства Еревана откроется выставка иконописи Арсена Абрамяна
- 16:22 США готовы отказаться от жестких санкций против Ирана ради ядерной сделки
- 16:12 Объявлена амнистия в отношении лиц, уклонившихся от воинской службы
- 16:09 Перевернулся автомобиль, проезжающий из Арцаха мимо азербайджанской колонны
- 15:44 С обеих сторон должна быть пограничная полоса: заместитель директора СНБ о ситуации в Сюнике
- 15:43 Известно место проведения матча национальных сборных Армении и Хорватии
- 15:27 Никол Пашинян прибыл в Казань
- 15:19 Ваан Керобян уверен, что в сфере сельского хозяйства ожидается большой рост
- 15:09 В Китае приняли закон о борьбе с расточительством в еде
11:08, 26.04.2021
Просмотрели 12678 раз В Армении подтвержден 181 новый случай COVID-19
20:03, 24.04.2021
Просмотрели 2367 раз Президент США Джо Байден назвал события 1915 года геноцидом: ТЕКСТ ПОСЛАНИЯ
16:25, 26.04.2021
Просмотрели 1693 раз Посол Беларуси в Армении прокомментировал поздравление Лукашенко, озвученное им в Баку
14:31, 24.04.2021
Просмотрели 1121 раз Мир близок к признанию первого массового преступления против человечества: депутат украинской Рады
21:58, 24.04.2021
Просмотрели 1117 раз Президент Турции направил письмо Константинопольскому патриарху ААЦ