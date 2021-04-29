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МИД Армении выступило с заявлением относительно акта вандализма против памятника Махатме Ганди 

МИД Армении выступило с заявлением относительно акта вандализма против памятника Махатме Ганди 

Министерство иностранных дел Армении выступило с заявлением относительно акта вандализма против памятника Махатме Ганди в Ереване.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в заявлении говорится:

“Мы решительно осуждаем разрушение и сожжение постамента памятника символу независимости и государственности Индии, борцу за мир и гуманисту Махатме Ганди.

Это провокация против многовековой и динамично развивающейся с момента обретения независимости армяно-индийской дружбы.

Сохранение памятников - это общая обязанность, и любой подобный акт вандализма и осквернения является посягательством на универсальные ценности. Виновные в совершении данного акта должны быть привлечены к ответственности в соответствии с законом”.


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