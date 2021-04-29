Спикер НС Армении подчеркнул важность визита парламентской делегации Франции в Арцах

Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян встретился с французской парламентской делегацией в составе заместителя председателя группы дружбы Франция-Армения Национального Собрания Ги Тесье, заместителя председателя группы дружбы Франция-Армения Сената Франции Валери Буайе, депутатов НС Ксавье Бриттоном, Жаклин Дюбуа и Франсуа Пупон.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, приветствуя гостей, А.Мирзоян отметил, что для него большая честь принимать в Национальном Собрании давних настоящих друзей армянского народа. Спикер парламента подчеркнул важность визита французских партнеров как в Армению, так и в Арцах.

Стороны обсудили ситуацию в Арцахе в результате турецко-азербайджанской агрессии, возвращение армянских военнопленных и других удерживаемых лиц, возобновление переговоров в рамках сопредседательства Минской группы и важную роль в этом Франции.

Французские парламентарии представили председателю НС свои намерения выступить с новыми законодательными инициативами, криминализирующими отрицание Геноцида армян, а также по Арцаху.

А.Мирзоян и его французские коллеги договорились приложить совместные усилия для обеспечения безопасности Арцаха и права арцахских армян на самоопределение, пытаясь сделать проблему более публичной в различных европейских странах.