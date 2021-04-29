Байден обещал противостоять угрозам Ирана и КНДР

Президент США Джо Байден пообещал противопоставить угрозам Ирана и КНДР "дипломатию и твердое сдерживание", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Что касается ядерных программ Ирана и КНДР, которые представляют серьезную угрозу безопасности Америки и мировой безопасности, - мы будем тесно сотрудничать с нашими союзниками, чтобы противостоять угрозам, исходящим от обеих этих стран, через дипломатию и твердое сдерживание", - говорится в тексте речи Байдена, которую распространил Белый дом.