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Никол Пашинян принял участие в очередном заседании Евразийского межправсовета в узком составе

Никол Пашинян принял участие в очередном заседании Евразийского межправсовета в узком составе

Находящийся с рабочим визитом в Казани исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян принял участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, был обсужден ряд вопросов, включенных в повестку заседания Евразийского межправительственного совета.


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