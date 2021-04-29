Никол Пашинян принял участие в очередном заседании Евразийского межправсовета в узком составе
17:22, 29 Апрель, 2021
Находящийся с рабочим визитом в Казани исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян принял участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе.
Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, был обсужден ряд вопросов, включенных в повестку заседания Евразийского межправительственного совета.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен