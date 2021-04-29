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Спикер НС Армении встретился с и.о. председателя и членами Высшего судебного совета

Спикер НС Армении встретился с и.о. председателя и членами Высшего судебного совета

Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян встретился с исполняющим обязанности председателя Высшего судебного совета Гагиком Джангиряном и другими членами ВСС.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, в ходе встречи были затронуты существующие в судебной системе проблемы, недостаток доверия общества к судам, возможные совместные законодательные инициативы, направленные на повышение эффективности судебной системы и предоставление социальных гарантий судьям.


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