Спикер НС Армении встретился с и.о. председателя и членами Высшего судебного совета
17:20, 29 Апрель, 2021
Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян встретился с исполняющим обязанности председателя Высшего судебного совета Гагиком Джангиряном и другими членами ВСС.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, в ходе встречи были затронуты существующие в судебной системе проблемы, недостаток доверия общества к судам, возможные совместные законодательные инициативы, направленные на повышение эффективности судебной системы и предоставление социальных гарантий судьям.
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