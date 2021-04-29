Мишустин предложил подготовить инициативы для увеличения товарооборота с Арменией

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил поручить межправительственной комиссии подготовить новые инициативы для увеличения товарооборота и роста взаимных инвестиций России с Арменией, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В четверг на встрече с исполняющим обязанности главы правительства Армении Николом Пашиняном он отметил, что коронавирус повлиял на динамику двусторонней торговли: в прошлом году совместный товарооборот снизился примерно на 10% и составил около $2,3 млрд.

"Конечно, нас такая ситуация не устраивает. Предлагаю поручить нашей межправкомиссии подготовить новые инициативы для увеличения товарооборота, роста взаимных инвестиций с Арменией", - сказал Мишустин.

Мишустин передал Пашиняну привет от президента России Владимира Путина. "Прежде всего хочу передать вам теплый привет и наилучшие пожелания от президента России Владимира Владимировича Путина", - сказал Мишустин. Он подчеркнул, что Москва дорожит братскими отношениями с Ереваном, носящими многолетний союзнический и стратегический характер.

Глава правительства РФ отметил, что принятые после завершения боевых действий в Нагорном Карабахе заявления лидеров Азербайджана, Армении и России открыли большие возможности для совместной работы. "Это в первую очередь разблокирование всех экономических и транспортных связей, создание новых инфраструктурных маршрутов. Все это создаст условия для устойчивого развития Закавказского региона", - отметил Мишустин.