Посол Японии вручил президенту Армении верительные грамоты

Президенту Республики Армения Армену Саргсяну верительные грамоты вручил новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Японии в Республике Армения Фукусима Масанори. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента.

Президент республики поздравил новоназначенного посла и пожелал успехов в его ответственной работе. Он отметил, что с любовью вспоминает свой визит в Японию для участия в церемонии интронизации императора, и попросил передать его приветствия императору Нарухито.

Президент Саргсян подчеркнул, что Армения работает над углублением отношений с Японией, добавив, что обе страны могут сделать гораздо больше для расширения двусторонних отношений в ряде сфер. Президент отметил, что существует большой потенциал для взаимовыгодного сотрудничества, особенно в сферах энергетики, включая и атомную энергетику, ядерную безопасность, высокие технологии, образование и культуру.

Посол Фукусима Масанори отметил, что для него большая честь нести дипломатическую службу в Армении. Он выразил уверенность, что, несмотря на трудности, связанные с эпидемией и с войной, Армения пойдет по пути развития. Япония готова содействовать дружественной Армении. Он заверил, что приложит все усилия для углубления двусторонних отношений.