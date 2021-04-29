Спрос на золото в мире в I квартале достиг максимума с конца 2016 года

Спрос на золотые слитки и монеты в мире в I квартале составил 339,5 тонны, что стало самым высоким показателем с четвертого квартала 2016 года, следует из отчета Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC) "Динамика спроса на золото". На это повлияла обеспокоенность на рынке растущей инфляцией, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Слабый спрос на ETF [обеспеченные золотом биржевые фонды] был частично компенсирован спросом на слитки и монеты, который растет третий квартал подряд. Инвестиции в эти продукты достигли 339,5 тонны (+36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) - самый высокий показатель с четвертого квартала 2016 года. На это повлияли "охота за распродажами" и повсеместная обеспокоенность растущим инфляционным давлением", - сказано в отчете.

Кроме того, на фоне восстановления мировых экономик после пандемии вырос потребительский спрос на золотые ювелирные изделия, поднявшись до 477,4 тонны, что на 52% больше по сравнению с первым кварталом 2020 года. Спрос на золото в технологическом секторе также вырос. Чистые покупки золота мировыми центральными банками в I квартале составили 95,5 тонны, что на 23% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но на 20% выше по сравнению с четвертым кварталом 2020 года.

При этом в первом квартале общий инвестиционный спрос на металл упал на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 815,7 тонны - в результате значительного оттока из ETF (снижение почти на 178 тонн), поскольку "растущие ожидания более высоких процентных ставок повлияли на настроения инвесторов".

Цена на золото в долларах за первый квартал снизилась на 10%. Добыча золота в мире выросла на 4% (до 851 тонн), общее предложение на рынке упало на 4%.

"За последние четыре года в Китае, крупнейшем в мире производителе золота, объем добычи снизился. Он может уступить место России, где добыча золота в последнее время увеличилась. Предположительно, рост продолжится, поскольку в ближайшие годы будут сданы в эксплуатацию несколько крупных российских проектов", - отмечает WGC в своем отчете.