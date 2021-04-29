В Музее русского искусства Еревана откроется выставка иконописи Арсена Абрамяна

С 30 апреля по 5 мая 2021 года в Музее русского искусства откроется выставка “ТРИ РАДОСТИ” старинных православных икон и современной иконописи Арсена Абрамяна.

Мероприятие приурочено к празднованию Православной Пасхи. Икону часто называют «книгой о вере» и «богословием в красках». На протяжении всей истории христианства именно икона служила символом веры в Бога и его помощь людям. Впервые об иконописи упоминается у Лже-Дионисия Ариопагита (вторая половина V века – начало VI века), согласно учению, которого икона является первообразом личности. Согласно другому христианскому святому – Иоанну Дамаскину (VII век) – «иконы - суть видимое невидимого и не имеющего фигуры, но телесно изображенного из-за слабости понимания нашего».

Родиной иконописи является Византия. Именно отсюда иконописное искусство вместе с христианской верой приходит сначала в балканские страны, а затем на Русь. Под влиянием византийской художественной культуры складывались отдельные национальные школы - России, Болгарии, Македонии, Сербии, Грузии, а также Сирии, Палестины и Египта. На выставке можно познакомиться с настолпными и с небольшими иконами. Особого место на выставке занимает икона «Спасение Константинополя» (не ранее IX века), так как является реликвией, связанной с именем Богородицы и повествует о легендарном спасении Константинополя от набега русов в 860 году, о чем свидетельствует драгоценный ковчег, заключающий священную Ризу. В память об этих событиях святой Патриарх Фотий установил день 2 июля ежегодным празднованием – Положения Ризы Богоматери. Привлекает внимание необычная иконография настолпной иконы «Распятие Христа», а также иконы «Богоматерь Троеручица». Интересна история написания иконы «Трех радостей».

По преданию, прообразом для иконы послужила работа «Святое Семейство» одного из известных представителей итальянского возраждения Рафаэля Санти. Оклад иконы является самостаятельным, удивительнным по красоте произведением декоративно-прикладного искусства конца XIX-начало XX веков. С момента принятия Христианства в Армении возводят множество часовен, церквей и святилищ, которые украшают фресками и монументальными рельефами на библейские сюжеты. Общепринятого, в традиционном понимании, исполнения икон на дереве в Армении не наблюдалось. Отсутствие станковых живописных произведений компенсировалось обилием великолепных по качеству исполнения и отличающихся сюжетным разнообразием миниатюр на бумаге, пергаменте и работ, выполненных на камне, металле, кости. К числу наиболее старых и самых известных памятников относятся пергаменты Эчмиадзинского Евангелия VI века с обложкой слоновой кости, фрески VI-VII веков церквей Лмбатаванка, Аруча, Талина,которые имеют сходство с раннехристианской византийской иконографией. Примичателен факт использования живописного мотива Богоматери Одигитрии в качестве икинографического типа для древних барельефօв в памятниках IV-VI веков.

Отличительной и уникальной чертой христианского искусства в Армении стали знаменитые хачкары, сыгравшие ту же роль, что и писанные на дереве или метале православные иконы. В XVII веке в армянской культуре появились новые эстетические тенденции – распространение получили станковые изображения, сделанные на холсте и на дереве. Первоначально на них изображались лишь отдельные святые. Позднее эти картинки значительно обогатились и разнообразились житейными сюжетами. В армянской иконографии в данном случае, так же, как и в целом, заметно воздействие восточно-христианской византийской школы.

Арсен Абрамян родился в 1951 г. в селе Гусанагюхе в Ширакской области. Он работает в станковой и монументальной живописи, в рельефе, занимается графикой, является участником республиканских выставок. Ему принадлежат разработка и исполнение изображений художественных образов различных православных церквей. Мастер принимал участие в реконструкции центральных изображений армянской церкви 1251 года Св. Геворк в Грузии, где восстановил двухметровую алтарную фреску с изображением “Богоматери с Младенцем”. Его работы представлены в РФ, США, Польше.