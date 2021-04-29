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Перевернулся автомобиль, проезжающий из Арцаха мимо азербайджанской колонны

Перевернулся автомобиль, проезжающий из Арцаха мимо азербайджанской колонны

При проезде мимо колонны азербайджанских грузовых автомобилей гражданин Республики Арцах на своем автомобиле “Mercedes Benz” выехал с проезжей части и перевернулся. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила Полиция Арцаха, отмечая, что авария произошла на 20-м километре трассы Степанакерт-Сзнек.

Согласно протоколу полиции, водитель из Арцаха получил легкие телесные повреждения. Российские миротворцы, сопровождавшие колонну, оказали ему первую помощь, а затем на машине скорой помощи доставили в Степанакертский республиканский медицинский центр.

“Состояние его здоровья удовлетворительно. Сотрудники Полиции Министерства внутренних дел Арцаха проводят расследование. Расследованием занимается Аскеранское районное управление”, - сообщили в Полиции Арцаха.


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