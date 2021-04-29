Перевернулся автомобиль, проезжающий из Арцаха мимо азербайджанской колонны

При проезде мимо колонны азербайджанских грузовых автомобилей гражданин Республики Арцах на своем автомобиле “Mercedes Benz” выехал с проезжей части и перевернулся. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила Полиция Арцаха, отмечая, что авария произошла на 20-м километре трассы Степанакерт-Сзнек.

Согласно протоколу полиции, водитель из Арцаха получил легкие телесные повреждения. Российские миротворцы, сопровождавшие колонну, оказали ему первую помощь, а затем на машине скорой помощи доставили в Степанакертский республиканский медицинский центр.

“Состояние его здоровья удовлетворительно. Сотрудники Полиции Министерства внутренних дел Арцаха проводят расследование. Расследованием занимается Аскеранское районное управление”, - сообщили в Полиции Арцаха.