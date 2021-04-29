Известно место проведения матча национальных сборных Армении и Хорватии

Товарищеский матч Хорватия-Армения состоится в городе Велика Горица.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. Сборные Хорватии и Армении товарищеский матч 1-го июня проведут в Хорватии. Уже известно место проведения и время начала матча.

Матч состоится на городском стадионе Велика Горица. Действующий вице-чемпион мира – сборная Хорватии свой первый матч проведет на этом стадионе. Матч начнется в 20:00 по ереванскому времени.