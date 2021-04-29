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Никол Пашинян прибыл в Казань

Никол Пашинян прибыл в Казань

 Исполняющий обязанности премьер-министра Республики Армения Никол Пашинян для участия в работе очередного заседания Евразийского межправительственного совета с двухдневным рабочим визитом прибыл в Казань. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворгян, и опубликовала фотографии.


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