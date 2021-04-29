Никол Пашинян прибыл в Казань

Исполняющий обязанности премьер-министра Республики Армения Никол Пашинян для участия в работе очередного заседания Евразийского межправительственного совета с двухдневным рабочим визитом прибыл в Казань. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворгян, и опубликовала фотографии.