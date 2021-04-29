Ваан Керобян уверен, что в сфере сельского хозяйства ожидается большой рост

В сфере сельского хозяйства в этом году ожидается большой рост.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами после заседания правительства заявил и. о. министра экономики Ваан Керобян, добавив, что в отличие от других сфер, в сельском хозяйстве спада почти не было.

“Мы проводим серьезные программы содействия сфере, разрабатываются тысячи гектаров земель, и в течение нескольких недель будет заложено 1 000 гектаров интенсивных садов. В то же время, мы делаем все возможное для обеспечения бесперебойного экспорта товаров в Россию, в частности, в Москву, в Санкт-Петербург и в другие крупные города”, - сказал и. о. министра.

По словам Ваана Керобяна, правительство прилагает большие усилия для создания новых рабочих мест в сельских населенных пунктах, у людей должен быть выбор. “Например, скоро в селе Дашт Армавирской области в сфере туризма будет создано 160 рабочих мест”, - отметил он.