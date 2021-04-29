С обеих сторон должна быть пограничная полоса: заместитель директора СНБ о ситуации в Сюнике

В Сюникской области между Арменией и Азербайджаном должна быть пограничная полоса, где будет исключен любой контакт. Как сообщает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами в Национальном собрании сказал заместитель директора Службы национальной безопасности Армении Степан Мелконян.

“В приграничной зоне не должно быть постоянного проживания. В нашей ситуации люди живут недалеко от границы. Этот вопрос нужно решить вовремя”, - сказал Мелконян.

Закон Республики Армения “О Государственной границе” предусматривает: “Пограничная полоса - это часть пограничной зоны, которая примыкает к государственной границе или пересекает государственную границу через водное пространство до берегов пограничных вод шириной до одного километра”.

На вопрос, нужно ли создавать нейтральную полосу, он ответил: “Нейтральная зону для обеих сторон, особенно для жителей”

На вопрос, какую территорию будет охватывать нейтральная зона, он сказал, что каждый километр каждое государство выделит из своей территории. Они должны делать это на своей территории, а мы - на нашей территории”, - сказал он.

По его словам, конечно, нельзя сказать, что военно-политическая ситуация в Сюнике спокойная, не содержит рисков и вызовов. В связи с этим он беспокойство жителей Сюника он считает вполне естественным.

“Не только в Сюнике, но и на всей территории расположены наши войска и их войска. Проект еще не доработан. Сегодня у нас 520 км линии. Мы позиционируемся так, как было. Когда военно-политическая обстановка успокоится, появится возможность создать двусторонние комиссии, сделать этот вопрос предметом обсуждения, мы подойдем к делимитации и к демаркации, тогда наша граница и пограничные инженерные сооружения станут понятнее”, - сказал Мелконян.

По его словам, сейчас в Армении действует комиссия, которая изучает вопросы, связанные с границей, с картами разных лет. Она действует под эгидой Министерства иностранных дел.

В результате войны, развязанной Азербайджаном 27 сентября 2020 года, часть территорий Арцаха перешла под контроль Азербайджана. В Сюнике возник вопрос прояснения границ.