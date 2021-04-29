В Китае приняли закон о борьбе с расточительством в еде

Парламент Китая в четверг одобрил закон о борьбе с расточительным использованием продуктов питания.

Закон был принят по итогам голосования на сессии постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, высшего законодательного органа страны, и вступает в силу с сегодняшнего дня.

Постоянным вызовом для правительства в Китае раньше был вопрос, как накормить громадное население. Эту проблему решить удалось, теперь власти занялись борьбой с достигшим больших масштабов расточительным использованием продуктов.

Лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что "явление расточительства в отношении продовольствия ужасает и огорчает", и распорядился пропагандировать среди жителей умеренность в еде. Председатель КНР призвал выработать у людей чувство стыда за "расточительство продовольствия и гордости за экономию",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

После указа Си Цзиньпина в Китае запустили акцию "Чистая тарелка", к которой уже подключились миллионы людей. В соцсетях пользователи делятся фотографиями или видео с пустыми тарелками, демонстрируя, что вся еда была съедена.

Ежегодно в Китае около 35 миллионов тонн продовольствия становятся отходами еще до того, как попасть к потребителям. Ежедневно в каждом из 500 городов Китая в среднем производится около 50 тонн пищевых отходов. Согласно проведенному исследованию, в Пекине, Шанхае, Чэнду и Лхасе в год выбрасывают в среднем 17-18 миллионов тонн продуктов, которыми можно было бы год кормить 30-50 миллионов человек.

Одним из крупных источников пищевых отходов в Китае являются корпоративы. В китайских ресторанах принято заказывать разнообразные блюда большими порциями "в стол", а не отдельно на каждого человека, если еда остается, то ее забирают с собой.

Несколько иная ситуация сложилась в корпоративах и банкетах. Как правило, на этих мероприятиях людям неудобно забирать с собой еду, хотя ее остается очень много.

Власти Китая не первый год занимаются этим вопросом, однако, несмотря на все меры, феномен излишнего расточительства в стране все еще существует.