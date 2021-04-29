Признание геноцида - верный мессидж Турции: Армен Саркисян направил Байдену благодарственное письмо

Президент Республики Армения Армен Саргсян направил президенту США Джо Байдену благодарственное письмо, в котором от имени армянского народа выразил признательность за признание Геноцида армян. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента.

В письме, в частности, говорится:

“Это смелый и вдохновляющий шаг, которого мы ждали более века, который важен для армян всего мира, в том числе и для американцев армянского происхождения, которые всю свою жизнь не жалели усилий для признания Геноцида, для всех тех, кто стремится к справедливости.

Армения высоко ценит и признание Геноцида армян Палатой представителей США в 2019 году, за которым последовало совместное решение Сената США. Послание президента имеет решающее значение в процессе официального признания Геноцида армян Соединенными Штатами. Этим заявлением Соединенные Штаты не только воздают должное жертвам этого ужасного преступления против человечности, но также защищают права человека, универсальные ценности, свободу и демократию.

Международное признание и осуждение Геноцида армян будут способствовать предотвращению геноцидов и устранению безнаказанности во всем мире.

Признание Геноцида армян является не только исправлением исторической ошибки, но и четким посланием Турции воздержаться от своих устремлений в этом взрывоопасном регионе”.

Президент Саргсян в письме коснулся и перспектив развития армяно-американских отношений, отметив, что Армения и США всегда придавали важность прочным партнерским отношениям, основанным на взаимном доверии и готовности углублять их. “Есть большой потенциал для усиления отношений США-Армения и пополнения двусторонней и многосторонней повестки”.

Сотрудничество в сферах экономики, новых технологий, биотехнологий, искусственного интеллекта и в других сферах может быть многообещающим в контексте двусторонних отношений. Выражаю свою полную готовность к усердной работе с Вами для достижения этих важных целей”.