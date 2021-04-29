 Католикос Всех Армян выехал в США

Католикос Всех Армян Гарегин II 29 апреля с патриаршим визитом отбыл в Соединенные Штаты Америки.

Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Первопрестола.

В Восточной армянской епархии США Верховный патриарх встретится с предстоятелем епархии и епархиальным советом. Его Святейшество встретится также с благотворителями Первопрестольного Святого Эчмиадзина, чтобы обсудить реализуемые ими программы.

Запланированы встречи и с другими лицами и организациями, в ходе которых будут затронуты вопросы, связанные с последствиями второй Арцахской войны и с существующими вызовами.

Во время визита Верховного Патриарха будут сопровождать Патриарший делегат Западной Европы, архиепископ Арам Атешян, архиепископ Хажак Парсамян и предстоятель российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ архиепископ Езрас Нерсисян.

По специальному распоряжению Католикоса Всех Армян Патриарший нунций по особым поручениям Первопрестольного Святого Эчмиадзина, архиепископ Паргев Мартиросян выехал в Западную армянскую епархию США.