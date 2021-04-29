Байден пообещал военное присутствие США в Индо-Тихоокеанском регионе

Президент США Джо Байден заявил, что пообещал китайскому лидеру Си Цзиньпину военное присутствие США в Индо-Тихоокеанском регионе, подобно НАТО в Европе, об этом он заявил, выступая в среду в конгрессе.

"Я также сказал председателю Си, что мы будем поддерживать сильное военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе ровно так же, как мы делаем это в рамках НАТО в Европе, не для того, чтобы развязывать конфликт, а чтобы предотвратить его", - говорится в распространенном Белым домом выступлении Байдена, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В среду он впервые на посту президента выступает перед обеими палатами конгресса. США.