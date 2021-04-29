По вопросу пленных периодически проводятся встречи глав СНБ Армении и Азербайджана: Мелконян

Для решения вопроса армянских заключенных, содержащихся в Азербайджане, директор Службы национальной безопасности Армении регулярно встречается с директором Службы государственной безопасности Азербайджана. Как сообщает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами в Национальном собрании сказал заместитель директора Службы национальной безопасности Армении Степан Мелконян, касаясь вопроса, ведутся ли переговоры о возвращении пленных.

“Разумеется, для решения вопроса пленных регулярно проводятся встречи”, - сказал Мелконян.

По его словам, последняя встреча состоялась месяц назад, но, по его словам, это не означает, что связи нет. “Помимо прямых встреч есть еще и телефонная связь. Есть связь, посредством которой они могут общаться”, - сказал он.

9 января СНБ Республики Армения распространило заявление, согласно которому директор Службы национальной безопасности Армен Абазян на границе, на нейтральной зоне, прилегающей к общине Ерасх Араратской области, провел с директором Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики Али Нагиевым рабочую встречу.

10 января встреча директора Службы национальной безопасности Республики Армения и директора Службы государственной безопасности Азербайджана состоялась на территории поселков Воротан и Шурнух Горисской общины Сюникской области Республики Армения. В отчетах об обеих встречах говорилось, что обсуждались вопросы, связанные с обменом пленными и поисками без вести пропавших.