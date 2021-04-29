В Федерации бокса Армении новый президент

Президентом Федерации бокса Армении избран Ованес Овсепян.

Как передает «Арменпресс», президент Федерации бокса Армении был избран на конференции, на которой присутствовал и представитель Международной федерации бокса Юрий Зайцев.

До начала голосования двое из 4 кандидатов сняли свои кандидатуры. Борьба развернулась между заслуженным мастером спорта Исраелом Акопкохяном и президентом Армянской национальной федерации бокса Ованесом Овсепяном.

Выборам предшествовал процесс представления кандидатами своих программ.

Ованнес Овсепян, представляя свою программу развития бокса, подчеркнул, что армянский бокс должен подняться на новый мировой уровень.

Акопкохян подчеркнул, что его первым делом будет то, чтобы спортсмены получали возможность набираться опытом.

На выборах президента Федерации бокса Армении голосовали 92 из 95 зарегистрированных участников.

В соотношении голосов 67/10 президентом Федерации бокса Армении был избран Ованес Овсепян. 15 бюллетеней признаны недействительными.