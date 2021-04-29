Разговоров о коридоре нет, и не может быть: замдиректора СНБ о Мегринском коридоре

Заместитель директора Службы национальной безопасности Республики Армения Степан Мелконян уверяет, что о Мегринском коридоре и речи быть не может. Как сообщает «Арменпресс», он сказал об этом на брифинге с журналистами в Национальном собрании, коснувшись разговоров Азербайджана о Мегринском коридоре.

“Много чего они могут говорить, но о коридоре нет никаких разговоров, и не может их быть”, - заключил Мелконян.

Он отметил, что рабочая группа во главе с вице-премьерами Армении, России и Азербайджана изучает возможные варианты логистики и дорог. “О коридоре не может быть и речи. Могут быть железные дороги для транзитных грузов, но не вопрос, связанный с коридором”, - сказал замдиректора Службы национальной безопасности.

Республика Армения неоднократно заявляла, что в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 г. о прекращении военных действий, развязанных Азербайджаном против Арцаха 27 сентября, нет речи о “коридоре”. В пункте 9 этого заявления говорится, что все экономические и транспортные связи в регионе должны быть разблокированы. Республика Армения с целью организации беспрепятственного передвижения граждан, транспортных средств и товаров в обоих направлениях гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными регионами Азербайджанской Республики и Нахиджеванской Автономной Республикой. Дорожный контроль осуществляется Пограничной службой ФСБ. По согласованию сторон будет обеспечено новое транспортное сообщение, которое свяжет Нахиджеванскую Автономную Республику и западные районы Азербайджана”, - говорится в заявлении, подписанном руководителями Армении, России и Азербайджана.