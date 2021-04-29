Индия обновила рекорд по суточному приросту случаев коронавируса

Суточный прирост выявленных заражений коронавирусной инфекцией в Индии составил 379 257 случай, более 3,6 тысячи человек скончались, это максимальные показатели с начала пандемии, сообщает минздрав страны.

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 18,3 миллиона случаев COVID-19. Выздоровели более 15 миллионов человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 204 тысячи человек.

Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, в результате чего число лечащихся от COVID-19 выросло до более чем 3 миллионов,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Наибольшее число заболевших в Индии пришлось на штат Махараштра. За минувшие сутки в штате выявлены более 63,3 тысячи заболевших, всего в штате лечение от коронавируса получают более 675 тысяч человек. Следом за Махараштрой наибольшее число новых случаев заболевания выявлено в штатах Карнатака (39 047), Керала (35 013), Уттар Прадеш (29 751) и Дели (25 986).

При этом минздрав отметил, что прививку от коронавируса в Индии получили более 150 миллионов человек, только за последние сутки число вакцинированных выросло на 2,1 миллиона.

В среду ночью два самолета МЧС России доставили в Индию более 20 тонн средств по борьбе с COVID-19, включая оборудование для выработки кислорода, аппараты ИВЛ и лекарства.