Решением Никола Пашиняна назначен новый заместитель губернатора Тавуша

Решением и. о. премьер-министра Никола Пашиняна Нарек Гущян назначен заместителем губернатора Тавушской области Армении. Как передает «Арменпресс», в решении премьер-министра говорится: “Руководствуясь ч. 9 ст. 9 Закона Республики Армения “Об общественной службе”,

Нарек Гущян назначается заместителем губернатора Тавушской области Армении”.