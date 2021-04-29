Решением Никола Пашиняна назначен новый заместитель губернатора Тавуша
Решением и. о. премьер-министра Никола Пашиняна Нарек Гущян назначен заместителем губернатора Тавушской области Армении. Как передает «Арменпресс», в решении премьер-министра говорится: “Руководствуясь ч. 9 ст. 9 Закона Республики Армения “Об общественной службе”,
Нарек Гущян назначается заместителем губернатора Тавушской области Армении”.
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