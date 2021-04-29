Байден назвал применение огнестрельного оружия эпидемией для США

Насилие с применением огнестрельного оружия стало настоящей эпидемией для Соединенных Штатов. Об этом заявил в среду президент США Джо Байден, выступая перед членами обеих палат американского Конгресса.

"Я сделаю все, чтобы защитить американский народ от эпидемии насилия с огнестрельным оружием", - заявил он, добавив при этом, что Конгрессу США "также настала пора действовать".

Действия американского президента и его администрации, в частности, будут направлены на борьбу с распространением самодельного оружия, компоненты для которого можно приобрести в интернете, запрет на куплю-продажу штурмового огнестрельного оружия, а также на магазины большой емкости,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В первые несколько месяцев после инаугурации Байдена в стране произошли несколько эпизодов с массовым расстрелом жителей страны. Наиболее смертельной стала стрельба, устроенная 22 марта Ахмадом Алиссой в городе Боулдер (штат Колорадо), жертвами которой стали 10 человек.