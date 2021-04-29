Вакцинированные граждане посредством приложения получат подтверждение своей вакцинации

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян считает важной оцифрованную информацию о получении вакцины. Об этом и. о. премьер-министра заявил на заседании правительства.

“Мы пока не знаем, какие правила будут работать в будущем. Может оказаться, что будет действовать зеленый паспорт или в паспорте что-то будет указано и т. д. Мы должны суметь в течение нескольких секунд найти привитых граждан, если возникнет необходимость в локализации этих процедур. Возможно, выяснится, что в паспорте нужен будет какой-то штамп и так далее”, - сказал Пашинян.

Как передает «Арменпресс», исполняющая обязанности министра здравоохранения Анаит Аванесян отметила, что уже есть разработанное приложение, которое вчера было зарегистрировано в “App Store”. “Граждане получат подтверждение своей вакцинации через приложение зеленого баркода. Весь процесс прививки регистрируется на электронной площадке, откуда информация автоматически будет отображаться в приложении. Сегодня или завтра на сайте Минздрава будет ссылка, как скачать приложение и как пользоваться им”, - сказала Аванесян.