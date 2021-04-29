Американский рэпер Kodak Black получил срок за нападение на школьницу

Американский рэп-исполнитель Kodak Black приговорен к 18 месяцам испытательного срока за нападение на подростка в номере отеля, сообщает телеканал ABC News.

Это не первая судимость Kodak Black. В прошлом году он был приговорен к трем годам тюремного заключения за незаконное приобретение оружия. Однако отсидев менее половины срока, он получил президентское помилование от Дональда Трампа,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент, из-за которого рэпер был приговорен к испытательному сроку в среду, произошел в 2016 году в городе Флоренс в штате Южная Каролина. Тогда девочка рассказала, что рэпер напал на нее в отеле после своего шоу. Она пожаловалась на произошедшее сотруднице школы, после чего та обратилась в полицию.

Изначально певца обвинили в изнасиловании. Но после он принял условия сделки и признал вину в нападении первой степени.

Рэперу грозит 10 лет тюрьмы, однако ему не придется отбывать этот срок, если он не нарушит условия 18-месячного испытательного срока.