Блинкен в беседе с Алиевым отметил значение усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ

Госсекретарь США Энтони Блинкен 28 апреля провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил пресс-секретарь госсекретаря США Нед Прайс.

Во время телефонного разговора обсуждались вопросы сотрудничества США и Азербайджана. Госсекретарь коснулся вопроса уважения прав человека и основных свобод. Энтони Блинкен отметил значение последовательных усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ в вопросе проведения переговоров во имя долгосрочного политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта во благо всех народов региона”, - сообщил Нед Прайс.