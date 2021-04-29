Reuters: две авиабазы в Мьянме подверглись нападению

Две авиабазы в Мьянме подверглись атакам в четверг рано утром. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ и очевидца.

Согласно местному агентству Delta News Agency, на которое ссылается Reuters, сначала прогремели три взрыва на авиабазе, расположенной рядом с городом Магуэ в центральной части страны.

Второе нападение было совершено на авиабазу, находящуюся в городе Мейтхила, расположенном к северо-востоку от Магуэ. Как отмечает агентство со ссылкой на очевидца, по базе было выпущено пять ракет.

По сведениям Reuters, информация о погибших или раненых пока не поступала,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Подчеркивается, что на данный момент никто не взял на себя ответственность за произошедшее.

Военное руководство Мьянмы 1 февраля ввело на год чрезвычайное положение в стране и сместило гражданское правительство. Командование вооруженных сил объяснило это масштабными фальсификациями, якобы совершенными на прошедших в ноябре 2020 года всеобщих парламентских выборах. Жители Мьянмы с начала февраля выходят на массовые акции протеста против переворота, которые жестко пресекаются силами безопасности.