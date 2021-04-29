Глава ССС Армении с послом Швейцарии обсудил перспективы сотрудничества

Начальник Специальной следственной службы Республики Армения, государственный советник юстиции третьего класса Сасун Хачатрян принял чрезвычайного и полномочного посла Швейцарской Конфедерации в Республике Армения Стефано Лаззаротто и руководителя администрации, финансов и человеческих ресурсов посольства Анжелу Хачатрян.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Специальной следственной службе Армении.

Стороны, придавая важность прочным основам сотрудничества со Швейцарией в правоохранительной сфере, сложившимся за последние годы и, в частности, ощутимым результатам, зафиксированным в выполнении запросов по правовой взаимопомощи, направленных в правоохранительные органы Швейцарии по ряду уголовных дел, расследуемых в Специальной следственной службе Армении, выразили уверенность, что это сотрудничество продолжится с той же эффективностью.

Отметив, что Армения и Швейцария, как государства-члены Конвенции ООН “Против коррупции”, уже взяли на себя обязательства по оказанию взаимопомощи, Сасун Хачатрян подчеркнул: “Мы придаем большое значение изучению передового опыта Швейцарии в вопросах коррупционного характера, в том числе и в вопросе возвращения незаконно вывезенных из страны активов и повышения эффективности расследования случаев отмывания денег. Мы надеемся, что в ближайшее время будут проведены конкретные работы по организации взаимных визитов и курсов переподготовки, а также заключения с правоохранительными органами Швейцарии, осуществляющими аналогичные функции, меморандумов о взаимопонимании.

Посол Лаззаротто подтвердил готовность Швейцарии содействовать реформам в Армении. Агентство развития и сотрудничества Швейцарии совместно с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) выступило с новой инициативой, направленной на поддержку повестки антикоррупционной борьбы правоохранительных органов Армении посредством содействия развитию возможностей и разработке политики.

Выразив благодарность начальнику Специальной следственной службы Армении за теплый прием, посол выразил удовлетворение сформировавшимся между двумя странами правовым сотрудничеством, подчеркнув, что содействие развитию возможностей армянской стороны в борьбе с коррупцией является одним из компонентов политики сотрудничества, проводимой двумя странами.

В конце встречи стороны выразили надежду, что работы по расширению и развитию двусторонних связей будут продолжительными.