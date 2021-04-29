Сенаторы США выступили за саммит с РФ, но против перезагрузки отношений

Сенаторы от обеих американских партий завили порталу Axios, что в целом одобряют идею саммита между президентами США и РФ Джо Байденом и Владимиром Путиным, но выступают против перезагрузки отношений между Вашингтоном и Москвой.

"Это должно произойти. Независимо от того, какие у нас сомнения в отношении Путина, у него куча ядерного оружия. Уже одно это означает, что мы должны каким-то образом взаимодействовать с ним", - цитирует портал сенатора-республиканца Марка Рубио.

Республиканец Ричард Берр сказал, что не видит "никаких минусов в проведении такой встречи", а демократ Бен Кардин назвал саммит "хорошей идеей", если в повестку будут включены Украина и кибератаки. Демократ Крис Мерфи отметил, что Байден "знает, когда наступит подходящее время, чтобы сесть за стол переговоров".

Тем не менее, ряд сенаторов высказались более осторожно,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Председатель сенатского Комитета по международным отношениям демократ Боб Менендес сказал Axios, что верит в способность Байдена эффективно провести саммит, хотя и не возлагает больших надежд на его результаты.

Портал отмечает, что, скорее всего, встреча двух президентов может состояться после июньского саммита "большой семерки".

13 апреля Байден в телефонном разговоре предложил Путину в ближайшие месяцы встретиться в третьей стране.

16 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что предложение Байдена о встрече "фактически во многом пересекается с тем предложением, которое ранее озвучивал президент Путин".

18 апреля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что встреча Байдена и Путина обсуждается и должна состояться при наличии подходящих для нее условий.