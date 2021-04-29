В Арцахе подтверждено три новых случая COVID-19

По состоянию на 11:00 29 апреля в Арцахе подтверждено 3 новых случая COVID-19. Инфицированные лица из ранее выявленных очагов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минздрав Арцаха.

“В Арцахе зарегистрирован первый за последние 6 месяцев случай смерти. Скончалась 60-летняя женщина”, - отметили в МЗ Арцаха.

За прошедший день проведено 70 тестов. Таким образом, общее количество тестов в Арцахе достигло 23 860. Подтверждено 2 664 случая COVID-19. В 2021 г. в Арцахе проведено 6 405 тестов на COVID-19, из которых 780 оказались с положительным результатом.

В Арцахе на данный момент стационарное лечение от коронавирусной болезни получают 28 пациентов, больные с легкими формами получают амбулаторное лечение в домашних условиях.