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В Арцахе подтверждено три новых случая COVID-19

В Арцахе подтверждено три новых случая COVID-19

По состоянию на 11:00 29 апреля в Арцахе подтверждено 3 новых случая COVID-19. Инфицированные лица из ранее выявленных очагов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минздрав Арцаха.

“В Арцахе зарегистрирован первый за последние 6 месяцев случай смерти. Скончалась 60-летняя женщина”, - отметили в МЗ Арцаха.

За прошедший день проведено 70 тестов. Таким образом, общее количество тестов в Арцахе достигло 23 860. Подтверждено 2 664 случая COVID-19. В  2021 г. в Арцахе проведено 6 405  тестов на COVID-19, из которых 780 оказались с положительным результатом.

В Арцахе на данный момент стационарное лечение от коронавирусной болезни получают 28 пациентов, больные с легкими формами получают амбулаторное лечение в домашних условиях.


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