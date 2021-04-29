В Армении общее количество случаев COVID-19 достигло 215 528

По состоянию на 11:00 29 апреля в Армении подтверждено 656 новых случаев COVID-19, 882 заболевших вылечились, есть 16 летальных исходов.

За последние сутки проведено 4 284 теста. Всего проведено 979 060 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 215 528 случаев COVID-19, 197 171 из которых вылечились, есть 4 087 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 13 257 пациентов.

В предыдущий день зафиксировано 4 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Общее количество таких случаев - 1 013.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля 2021 года.