По преступлениям военно-политического руководства и ВС Азербайджана возбуждено около 100 дел
11:16, 29 Апрель, 2021
По преступлениям, совершенными военно-политическим руководством и Вооруженными силами Азербайджана, возбуждено около 100 уголовных дел.
Как передает «Арменпресс», Генеральная прокуратура Армении сообщает, что в качестве обвиняемых привлечены наемные боевики, а также 37 граждан Азербайджана, двое из которых арестованы, а 35 объявлены в международный розыск, в качестве меры пресечения в отношении них избран арест.
Подробности - в видеоматериале.
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