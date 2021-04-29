По преступлениям военно-политического руководства и ВС Азербайджана возбуждено около 100 дел

По преступлениям, совершенными военно-политическим руководством и Вооруженными силами Азербайджана, возбуждено около 100 уголовных дел.

Как передает «Арменпресс», Генеральная прокуратура Армении сообщает, что в качестве обвиняемых привлечены наемные боевики, а также 37 граждан Азербайджана, двое из которых арестованы, а 35 объявлены в международный розыск, в качестве меры пресечения в отношении них избран арест.

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