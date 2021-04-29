Армения приобретет у России 1 млн доз вакцины “Спутник-V”

Армения из Российской Федерации получит 1 миллион доз вакцины “Спутник-V”. Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил и.о. премьер-министра Никол Пашинян, добавив, есть договоренность об этом.

“Ведутся переговоры и о доставке в Армению больших партий вакцины и от других партнеров. И представьте, мы привезем все это, потратим огромные государственные средства, в итоге окажется, что мы в принципе не вакцинированы. Будет очень плохо, двойной, тройной плохой эффект. Таким образом, мы не должны обращать внимание на разговоры о вакцинах”, - сказал Пашинян.

26 апреля в Армению была импортирована партия российской вакцины “Спутник-V”, рассчитанная на 14 000 человек (первый компонент). 28 марта, в рамках инициативы COVAX FACILITY, в Армению была ввезена первая партия вакцины “AstraZeneca”, состоящая из 24 000 доз. А первая партия вакцины “Спутник-V” - 15 000 доз, рассчитанных на 7 500 человек, была завезена 8 апреля. В первую неделю мая Армения получит 100 000 доз китайской вакцины “Sinovac CoronaVac”.