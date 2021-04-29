Международная активность, проявляемая в деле возвращения пленных, внушает оптимизм: Никол Пашинян

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян активность международного сообщества в вопросе возвращения армянских пленных из Азербайджана оценивает с оптимизмом. Как сообщает «Арменпресс», на заседании правительства Никол Пашинян заметил, что Азербайджан не выполняет взятые на себя обязательства по возвращению пленных.

“Мы можем констатировать, что этот факт становится вопросом международной повестки дня, и я хочу подчеркнуть, что вчера Европейский Союз выступил с очень сильным заявлением, в котором очень конкретно и целенаправленно говорится о том, что Азербайджан должен вернуть всех пленных, независимо от обстоятельств их захвата.

“Хочу подчеркнуть, что международная активность в вопросе пленных увеличивает оптимизм в отношении того, что мы добьемся конкретных результатов. Нам нужно быть едиными, терпеливыми и последовательными, этот вопрос обязательно решиться положительно”, - сказал Никол Пашинян.

Европейский союз (ЕС) 28 апреля выступил с заявлением, в котором призвал Азербайджан предоставить Европейскому суду по правам человека информацию о пленных армянах, которую он ранее запрашивал. Было отмечено, что процесс возвращения всех военнопленных и других захваченных лиц, независимо от обстоятельств их захвата, должен быть завершен как можно скорее. Возвращение пленных - восьмой пункт заявления от 9 ноября о прекращении огня. Заявление подписали руководители Армении, России и Азербайджана.