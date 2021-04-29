В немецкой больнице нашли тела четырех человек

Четыре человека были убиты и один тяжело пострадал в больнице в немецком Потсдаме, полиция ведет расследование, сообщает газета Potsdamer Neueste Nachrichten.

Полиция задержала одну из сотрудниц больницы по подозрению в убийстве, возможные мотивы преступления не уточняются. Как подчеркивает издание, речь идет о преднамеренном убийстве. "Травмы всех жертв возникли в результате жесткого внешнего насильственного воздействия", - заявил газете представитель полиции,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщается, в среду вечером в разных палатах больницы были обнаружены четыре тела и один пострадавший. Неизвестно, из-за чего именно погибли люди и были ли все они пациентами. Заведение, где произошла трагедия, предназначено для ухода за людьми с ограниченными возможностями.