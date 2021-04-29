Участие в конкурсе - большая ответственность: Саро Геворгян представит Армению на “Новой волне”

На международном песенном конкурсе “Новая волна” Армению представит многообещающий молодой певец Саро Геворкян, принявший участие в различных международных конкурсах и удостоившийся ряда премий. В этом году он пройдет в Сочи с 19 по 25 августа.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» певец сообщил, что в прошлом году он должен был участвовать в “Новой волне”, но конкурс не состоялся из-за пандемии.

“В этом году мне позвонили и сообщили, что я могу принять участие в слушаниях. Подготовился за две недели, выбрал песню, подготовил одежду, и т. д. Я даже не сказал родителям и друзьям, что собираюсь пройти прослушивание. Мои родители живут в Москве. Когда знакомые спрашивали меня, почему я уезжаю в Россию, я отвечал, что еду к родителям”, - признается Саро.

В первом туре прослушиваний певец исполнил песню Бишопа Бригса “River” и одну из своих песен. “Двое из 20 участников вышли во второй тур. Во втором туре я спел известную песню Джеймса Брауна “It’s a Man’s World”, и опять одну из своих песен. Мое выступление понравилось, мне говорили, что поддержат меня. Получил положительный результат и вернулся в Армению. К конкурсу нужно серьезно готовиться, ведь участие в конкурсе - большая ответственность”, - сказал певец.

Саро Геворгян поет с четырех лет, но профессионально вокалом стал заниматься с 13 лет. Учился в Государственном театре песни, затем у Надежды Саргсян. Участвовал в различных конкурсах в Риге, в Москве и в других городах. Он имел успех, выиграл Гран-при. В 2017 году Саро участвовал в проекте “Навстречу Евровидению”.

Он отслужил в Арцахе, в Степанакерте. По возвращении был одним из бэк-вокалистов Србуи Саргсян, представившую Армению на “Евровидении-2019”.

Какое-то время он не участвовал в конкурсах, но решил принять участие в “Новой волне”. Саро подчеркивает, что это было его мечтой.

Анжела Амбарцумян