В Тихом океане зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,5
10:16, 29 Апрель, 2021
Землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано в четверг у берегов Северных Марианских Островов в Тихом океане. Об этом сообщила Геологическая служба США.
По ее оценкам, эпицентр стихии находился на расстоянии 356,5 км к северу от острова Сайпан, на котором проживают 48,2 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 178,6 км,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
Сообщения об угрозе цунами не поступали.
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