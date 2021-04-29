В Гюмри демонстрируются киноафиши фильмов советского периода

28 апреля по инициативе Русского Дома Гюмри и картинной галереи “Стиль” в Гюмри открылась экспозиция киноафиш фильмов советских лет. Как сообщает Арменпресс, представлено 50 афиш, созданных в основном в пятидесятые и шестидесятые годы. Как рассказал корреспонденту «Арменпресс» директор картинной галереи “Стиль” Артуш Мкртчян, идея собирать афиши фильмов возникла после просмотра экспозиции русских плакатов в одном из музеев Лондона, и это впоследствии стало идеей организации подобной выставки. “Ведь и афиши фильмов рассказывают о трудностях, о патриотизме и о победах тех лет, и, как символ тех лет, последней афишей, которую мы выставили, была афиша старого фильма о войне “Нюрнбергский процесс”. А самая старая афиша, которую я помню - это афиша фильма 1957 года”, - рассказал Артуш Мкртчян, отмечая, что коллекция намного больше, в ней более 700 афиш.

Руслан Кандауров, консул РФ в Гюмри, упомянул много фильмов, изображающих жизнь военных лет, таких как “В бой идут только старики”, “Баллада о солдате” и другие. Но выделить из них какой-либо он затруднился. Но он уверен, что все фильмы этих лет были хорошими, поскольку сами актеры, их родители, старшие братья были участниками Отечественной войны.

Выставка продлится до 10 мая включительно.

Арменуи Мхоян