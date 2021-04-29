Патрушев и секретари совбезов стран ОДКБ обсудили с Рахмоном угрозы нацбезопасности
09:42, 29 Апрель, 2021
Секретари советов безопасности стран ОДКБ, в том числе секретарь СБ РФ Николай Патрушев, встретились в Душанбе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщает в четверг пресс-служба аппарата Совбеза России.
"Обсуждены вызовы и угрозы национальной безопасности России, Таджикистана, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, а также вопросы взаимодействия государств в рамках Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в сообщении.
Патрушев и его коллеги из стран организации прибыли в Душанбе для проведения заседания комитета секретарей совбезов.
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