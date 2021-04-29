ЕС призвал Азербайджан предоставить ЕСПЧ всю необходимую информацию об армянских пленных

Европейский Союз (ЕС) призвал Азербайджан предоставить Европейскому суду по правам человека всю информацию о пленных армянах, ранее запрошенную судом. Как сообщает «Арменпресс», в распространенном Евросоюзом послании, в частности, говорится:

“Европейский союз приветствует укрепление режима прекращения огня после заявления о прекращении боевых действий от 9 ноября 2020 года, а также позитивные результаты возвращения человеческих останков и оказания гуманитарной помощи тем, кто пострадал в результате конфликта.

Однако Европейский союз повторяет, что необходимы новые усилия для укрепления доверия между двумя странами и продвижения к прочному миру. Это означает отказ от враждебной и оскорбительной риторики, возвращение всех военнопленных и задержанных, в самые короткие сроки, независимо от того, при каких обстоятельствах они были задержаны, и сотрудничество и по другим важным вопросам, как например - разминирование”.

Европейский союз (ЕС) обратился к последнему уведомлению Европейского суда по правам человека, направленному Совету министров в связи с промежуточными мерами, связанными с последним военным конфликтом между Арменией и Азербайджаном, заявив: “Прецедентным правом суда четко отмечено, что государства-участники Европейской конвенции по правам человека обязаны соблюдать промежуточные меры, поэтому мы призываем Азербайджан предоставить всю недостающую информацию, которую потребовал суд”.