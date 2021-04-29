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ЕС призвал Азербайджан предоставить ЕСПЧ всю необходимую информацию об армянских пленных

ЕС призвал Азербайджан предоставить ЕСПЧ всю необходимую информацию об армянских пленных

Европейский Союз (ЕС) призвал Азербайджан предоставить Европейскому суду по правам человека всю информацию о пленных армянах, ранее запрошенную судом. Как сообщает «Арменпресс», в распространенном Евросоюзом послании, в частности, говорится:

“Европейский союз приветствует укрепление режима прекращения огня после заявления о прекращении боевых действий от 9 ноября 2020 года, а также позитивные результаты возвращения человеческих останков и оказания гуманитарной помощи тем, кто пострадал в результате конфликта.

Однако Европейский союз повторяет, что необходимы новые усилия для укрепления доверия между двумя странами и продвижения к прочному миру. Это означает отказ от враждебной и оскорбительной риторики, возвращение всех военнопленных и задержанных, в самые короткие сроки, независимо от того, при каких обстоятельствах они были задержаны, и сотрудничество и по другим важным вопросам, как например - разминирование”.

Европейский союз (ЕС) обратился к последнему уведомлению Европейского суда по правам человека, направленному Совету министров в связи с промежуточными мерами, связанными с последним военным конфликтом между Арменией и Азербайджаном, заявив: “Прецедентным правом суда четко отмечено, что государства-участники Европейской конвенции по правам человека обязаны соблюдать промежуточные меры, поэтому мы призываем Азербайджан предоставить всю недостающую информацию, которую потребовал суд”.


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